19 марта свой профессиональный праздник отмечают работники сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Официальные поздравления, грамоты и подарки самые ответственные получили 17 марта в администрации Каменска. Среди награжденных – четверо работников ООО “Компас 1”, подрядной организации по содержанию дорог механизаторы Иван Плугин и Нозим Шабанов, водитель Виталий Чистолинов и дворник Михаил Киреев.

Уважаемые работники предприятий жилищно-коммунального хозяйства Каменска! В ваш профессиональный праздник говорим вам спасибо за теплые батареи, свет, газ и воду в наших квартирах, а также за чистые дороги и тротуары. Пусть аварийных ситуаций вам приходится устранять реже, а слова благодарности от потребителей слышать чаще.