17 марта после полудня произошла очередная авария на канализационном коллекторе на ул. Первомайской, что на Подскельном.

Как сообщили «ПИКу» местные жители, порыв трубы сопровождался громким хлопком, от которого в разные стороны разлетелся щебень и наружу вытекла черная зловонная жижа.

Люди тут же позвонили на «Каменскволокно», эксплуатирующее этот коллектор, и в службу спасения.

По состоянию на 15.00 канализационные стоки успели затопить двор дома № 12 на ул. Первомайской и всю дорогу.