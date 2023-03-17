ЖКХ
В Каменске взорвалась канализационная труба
17 марта после полудня произошла очередная авария на канализационном коллекторе на ул. Первомайской, что на Подскельном.
Как сообщили «ПИКу» местные жители, порыв трубы сопровождался громким хлопком, от которого в разные стороны разлетелся щебень и наружу вытекла черная зловонная жижа.
Люди тут же позвонили на «Каменскволокно», эксплуатирующее этот коллектор, и в службу спасения.
По состоянию на 15.00 канализационные стоки успели затопить двор дома № 12 на ул. Первомайской и всю дорогу.