Пробы водопроводной воды, взятые на Шахтерском 14 марта, показали, что она не соответствуют санитарно-гигиеническому нормативу по микробиологическим показателям — в воде обнаружены энтерококки.

Об этом начальник местного отдела Роспотребнадзора Валентина Тыквинская рассказала 16 марта на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Данная вода может использоваться для мытья продуктов и приготовления пищи только после кипячения. Мыть руки данной водой можно при условии использования туалетного мыла. 16 марта взяты дополнительные пробы, результаты которых будут известны завтра, 17 марта. На заседании КЧС принято решение ввести с 19.00 16 марта режим повышенной готовности. «Водоканалу» предписано устранить нарушения качества подаваемой воды, включая дезобработку резервуаров. Провести ревизию водопроводных сетей, ежедневно отправлять пробы воды на лабораторные исследования.