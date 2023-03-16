16 марта завершились работы по асфальтированию виадука в мкр. Заводском.

Точнее, новым асфальтом покрыта верхняя плита и подходы к ней длиной около трех метров. Реконструкцию именно этих участков путепровода проводил подрядчик ООО «Ростовавтомост».

В этот день корреспонденту «ПИКа» удалось застать на объекте главу администрации Каменска-Шахтинского Владимира Шевченко, его первого заместителя Сергея Сухарева, начальника отдела ЖКХ Алексея Гончаров и главу мкр. Заводского Евгения Кремнева. Как выяснилось, чиновники встречали проверяющих.

– Неужели откроют виадук раньше, чем планировали? – поинтересовалась наш корреспондент у В. Шевченко.

– Официальный срок – 31 марта, – ответил тот.