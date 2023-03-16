Все случилось 14 марта около 18.00. В это время на улице еще было светло и многолюдно.

Ирина (имя изменено), рассказывая о случившемся корреспонденту «ПИКа», пояснила, что мужчина выследил ее в центре города, шел по пятам и напал, когда девушка заходила в подъезд своего дома.

– О том, что он шел за мной от «креста» до дома, я поняла, когда мы подняли все видеозаписи. Я и не обратила внимания, что кто-то меня преследует. Шли с подругой, на перекрестке пр. Карла Маркса и ул. Ворошилова разошлись, и я пошла в сторону рынка. Дошла до булочной, купила там пирожных, вышла, свернула во двор и направилась к дому. Подходя к подъезду, боковым зрением увидела сзади мужчину. Но не придала этому большого значения, к тому же в это время разговаривала по телефону с отцом и особо не отвлекалась на происходящее вокруг. И вот только я открыла дверь подъезда, переступила порог, как этот мужик схватил меня за волосы, второй рукой залез между ног и начал валить на пол. Мне удалось удержать равновесие, и я со всей силы начать колотить его. Извращенец, видимо, не ожидал такого отпора, выбежал из подъезда, я – за ним. Пробежала через два двора, кричала, чтобы помогли задержать напавшего на меня, но никто не откликнулся, – вспоминает Ирина.

Описывает нападавшего каменчанка так: на вид 37 лет, плотного телосложения, с непропорционально большой головой, узкие светлые глаза, широкая нижняя челюсть. Был одет в темно-синюю куртку с дутыми горизонтальными полосками, темная шапка тонкой вязки. Синие джинсы с потертостями. В туфлях.

– Очень прошу, помогите найти преступника! – обращается ко всем горожанам Ирина. – Если вы узнали его, были в это время в районе рынка и сможете опознать, если вы хоть что-то видели: звоните по тел: +7-928-144-06-20. И постарайтесь обезопасить себя и детей.

По информации МО МВД России «Каменский», полиция устанавливает личность мужчины, напавшего на каменчанку.