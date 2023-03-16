Донской ОБДПС ГИБДД № 2 информирует о том, что в связи наступлением весенних каникул на территории Ростовской области, в том числе в Каменске и Каменском районе, с 15 марта до 5 апреля проводится областное профилактическое мероприятие «Безопасные весенние дороги».

На трассе и в городе инспекторы будут останавливать автомобили и проверять соблюдения правил перевозки детей. Инспекторы вправе наказывать родителей каждый раз, как будет выявлен факт нарушения. Это не значит, что, получив один штраф, водитель может везти ребенка в автомобиле с нарушениями требований ПДД дальше. Его вполне могут повторно наказать, если остановит другой инспектор.

В ГИБДД также напоминают родителям о необходимости проведения с детьми бесед, касающихся правил поведения на дороге. А также о том, что с 1 марта для средств индивидуальной мобильности (электросамокатов) работают новые правила. Максимальная скорость движения на СИМ — 25 км в час. Ездить по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам на них можно, только если электросамокат не тяжелее 35 кг.