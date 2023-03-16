По последней информации, причиной возгорания в здании Пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание. Из-за распространения огня взорвались емкости с горюче-смазочными материалами.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор В. Голубев. Пожар начался после полудня.

ТАСС сообщает, что пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании, где располагается склад, на территории пограничного управления по адресу: пр. Сиверса, 20.

Возгорание началось на втором этаже. Площадь пожара достигла 880 кв. м, ему был присвоен второй номер сложности. По данным властей, обрушились две стены здания.

По сообщению ТАСС, один человек погиб, еще двое пострадали. В. Голубев сообщил об одном пострадавшем, госпитализированном в состоянии средней тяжести.

161.RU, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, пишет о двух сотрудниках, которые числятся пропавшими без вести после пожара.

На этот час издание «Интерфакс-Юг» пишет как минимум о трех погибших в результате пожара. Эту же информацию подтверждает источник в силовых структурах. Он добавил, что пострадавших четверо.