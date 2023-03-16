В очередной раз вопрос рыночной парковки обсуждался на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджету.

Депутаты данный вопрос рассматривали месяц назад. Тогда они запросили у КУИ* предоставить документы, в которых будет понятно, каким образом и на каких условиях будет происходить сдача парковки в аренду и, главное, какая будет арендная плата.

И вот спустя месяц вопрос рассматривали повторно. Однако запрашиваемой информации никто так и не получил.

На любые изменения должно быть экономическое обоснование: отдаем мы в аренду вот такой кусок земли, с этого город будет получать вот столько-то. А у нас все наоборот, – считает депутат городской думы Владимир Фарафонов. – Я, например, не хочу, чтобы парковку отдавали в аренду. Надо, чтобы департамент ЖКХ наладил учет собранных денежных средств. Я сам на выходных стоял на остановке минут сорок. Ни одного чека сотрудник не выдал. А за это время уже несколько машин сменилось.

Решение по данному вопросу планируется вынести на голосование 21 марта.

*Комитет по управлению имуществом