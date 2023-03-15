15 марта на Дону в лесных массивах объявлен пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии области Михаил Фишкин.

Как сообщает пресс-служба правительства РО, подготовлены точки лесопожарных формирований, проведена работа по оснащению и проверке готовности 21 лесопожарной станции. Создана специальная группировка для тушения крупных лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, которая насчитывает три тысячи человек, более тысячи единиц техники и свыше шести с половиной тысяч единиц оборудования и инвентаря. В течение всего пожароопасного периода службы будут рассредоточены в наиболее пожароопасных местах лесного массива Ростовской области.

В этом году действующую систему видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами пополнят еще 26 камер. В общей сложности за соблюдением пожарной безопасности будут наблюдать через 86 камер.

Если вы заметили возгорание, нужно незамедлительно сообщить по телефонам: 8-800-100-94-00 или 112.