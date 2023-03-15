С понедельника, 13 марта, дворники из подрядной организации ООО «Компас 1» начали очищать прибордюрную территорию от пыли и мусора и мыть остановочные павильоны.

Как сообщили «ПИКу» в подрядной организации, на данный момент с павильонами в центре города, в мкр. 60 лет Октября, работы закончены – все они вымыты.

Что касается грязи вдоль дорог, то ее убрали на участке ул. Ворошилова — между переулками Крупской и Коммунистическим, на кольце возле виадука, на кольце на ул. Лиховской, непосредственно в переулках Коммунистическом и Крупской и на пр. Карла Маркса.