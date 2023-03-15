13 марта сотрудники Старостаничного поисково-спасательного отряда и волонтеры отвезли гуманитарную помощь, собирать которую помогали жители Каменского района и Каменска-Шахтинского.

Одну часть груза передали на передовую и в полевой госпиталь, вторую – в луганский госпиталь, где лечатся раненые солдаты и офицеры.

Как сообщает пресс-служба администрации Каменского района, вместе с жителями помощь в госпитали доставляли волонтеры из Татарстана.

Отметим, сбором и передачей гуманитарных грузов для участков СВО занимаются в Каменске и Каменском районе несколько волонтерских сообществ, а также казачьи общества.