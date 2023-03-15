Соответствующий законопроект приняла Госдума в третьем чтении.

Россияне по-прежнему смогут зачислять пенсию на счет в любом банке, однако право на доставку денежных пенсий наличкой хотят закрепить только за «Почтой России». Как отметил ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, такой алгоритм предполагает гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, а также позволит минимизировать существующие затраты по доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности.

Предполагается, что норма заработает с 1 мая 2023 года.