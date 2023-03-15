Этот вопрос, конечно же, волнует каменчан. Тем более что культура некоторых отдыхающих оставляет желать лучшего – они считают своим долгом разбрасывать остатки нехитрого пикника по газонам.

Вот что пояснили на этот счет «ПИКу» в администрации ООО «Компас 1», ответственного за уборку дорог в Каменске-Шахтинском.

Оказывается, в январе и феврале 2023 года дворники «Компаса 1» убирали в парках по своей воле, то есть бесплатно. Однако с марта подрядчик прекратил проводить эти добровольные работы по причине того, что в контракте по содержанию дорог такая уборка не значится.

Вот поэтому в марте-апреле к уборке этих городских территорий привлекут бюджетников и работников администрации, поскольку грядет месячник чистоты.