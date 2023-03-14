На поле в километре от мкр. Заводского завершается установка колышков, рядом с которыми скоро будут высажены 136 тысяч саженцев лесного ореха.

Как пояснил «ПИКу» руководитель проекта Владимир Морозов, на данный момент идет подготовка участка площадью 30 га. Общая же площадь орехового сада составит 300 га. Поливать это влаголюбивое растение будут при помощи системы капельного орошения.

Подробнее о том, на сколько лет рассчитан инвестиционный проект по созданию орехового сада, читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 15 марта.