10 марта лидер волонтерской группы «Zа наших» Анатолий Павлович привез в парк павлинов, которых подобрали в Соледаре, расположенном в Донецкой народной республике, бойцы ЧВК «Вагнер».

– Ребята из «Вагнера» связались со мной, когда я отправился в очередную поездку на Донбасс. Мы направлялись в Лисичанск. После звонка я связался с директором парка «Лога» Евгением Кушнаренко, и тот согласился принять павлинов, – рассказал корреспонденту «ПИКа» Анатолий Павлович.

Судя по тому, что павлины не боялись людей и спокойно ехали на заднем сиденье машины, А. Павлович предположил, что раньше они жили в частном питомнике.