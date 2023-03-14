В Ростовской области, как и в целом по РФ, после двухлетнего благополучия начали выявляться случаи заболевания корью.

Как сообщает donnews.ru, ссылаясь на главу регионального Роспотребнадзора Евгения Ковалева, с начала года в Донском регионе выявили три случая заболевания корью, в том числе один ввезенный из-за границы.

«Случаи заболевания корью единичные, не получившие распространения. Чаще болеют непривитые лица», — уточняет глава ведомства.

Отметим, что максимальное количество заболевших корью в Ростовской области пришлось на 2014 год — 320 случаев в девяти городах и 24 районах региона.