анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 марта!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 11-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Виноват Донец. Причина неупотребимого качества каменской воды, по мнению администрации, в «не свойственном для холодного периода года уровне реки». »2
- Глава два года у руля. С чем сити-менеджер отметит «бумажную» годовщину правления? »4-5
- Электрички меняют расписание. »3
- Орехи — не для потехи. Устроители сада планируют не только развести ореховую плантацию на сотни гектаров, но и облагородить лесополосы вдоль дорог. «Хочется, чтобы все было по-человечески», — считает руководитель проекта Владимир Морозов. »3
- Павлины «Вагнера» из Соледара. Птичью семью бойцы ЧВК подобрали на улице города и передали в парк «Лога». »12
- До ленточки осталось две недели. Будут ли перерезать пресловутую ленточку на открытии виадука, не так важно. Главное — основные работы на виадуке в Заводском уже сделаны. »8