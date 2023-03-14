В Каменске в рамках проекта «Сделаем вместе!» продолжается конкурс инициативных проектов, выдвигаемых жителями для получения средств из областного бюджета.

К бюджетным деньгам горожанам также придется добавить и свои средства. Напоминаем, с этого года подавать заявки нужно онлайн через сайт. Выдвигать инициативы — до 20 марта 2023 года.

Проекты, которые пройдут все конкурсные процедуры, будут реализованы в следующем году.

В 2023 году в складчину отремонтируют:

фасад школы № 2

ограду футбольной площадки в школе № 7

туалеты в школе № 14.

Еще предстоит купить звуковую технику для ДК Маяковского и благоустроить площадь в мкр. Заводском.

Большая часть средств на все это будет выделена из регионального бюджета, небольшую часть доложат каменчане.