Голубев призвал руководителей администрация муниципальных образований Ростовской области реагировать на обращения граждан «как можно скорее, несмотря на сложность объекта».

— До 1 мая мы должны убрать ямочность везде, где это возможно. Первый доклад поступит после 1 апреля, а дороги будут на постоянном сопровождении, такое поручение есть. Нужно как можно быстрее перейти к плановой работе. Максимальный период времени эффективного строительства дорог традиционно апрель-октябрь. Здесь нужно трудиться действительно оперативно, — заявил В. Голубев в эфире программы «О главном».