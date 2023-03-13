Правила вступили в силу 1 марта. Сообщение опубликовано на официальном сайте Управления МЧС России по региону.

Известно, что новые требования утверждены постановлением Правительства России 19 сентября 2022 года. В документе говорится, что нормы разработаны для спасения жизней людей, уменьшения материальных потерь и сохранения материальных ценностей.

Обязательное условие для начала эвакуации – наличие угрозы жизни и здоровью людей. Это может быть связано с уже произошедшей чрезвычайной ситуацией или риском ее возникновения.

Во время эвакуации имущество граждан будут охранять сотрудники нацгвардии и МВД. Полицейские смогут вводить полный запрет дорожного движения на территории.