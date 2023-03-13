В Госдуму внесены поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года.

«В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документом предлагается повысить и верхний предел призывного возраста до 30 лет (в настоящее время до 27 лет).

Законопроект предусматривает переходный период до 2026 года. В случае принятия инициативы призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года – от 21 года до 30 лет.