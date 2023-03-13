С 20 по 29 марта будет отменен пригородный электропоезд № 6163 Ростов Главный – Лихая отправлением из Ростова в 17.34 и прибытием на станцию Лихая в 21.24.

21, 22, 23, 28, 29 и 30 марта не будет ходить электричка № 6164 Лихая – Ростов Главный отправлением из мкр. Лиховского в 4.04 и прибытием на станцию Ростов Главный в 8.46, сообщается на официальном сайте Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

В эти же дни будут отменены пригородные электропоезда № 6155 Ростов Главный – Лихая отправлением из Ростова-на-Дону в 06.09 и прибытием на станцию Лихая в 10.01, а также № 6156 Лихая – Ростов Главный отправлением со станции Лихая в 15.25 и прибытием на станцию Ростов Главный в 19.14.

Кроме того, будут изменены графики движения некоторых электричек.

21, 22, 23, 28, 29 и 30 марта электричка № 6162 Лихая — Ростов будет отправляться в 4.28 (на 32 мин позже обычного) со станции Лихая. Электричка № 6157 Ростов Главный – Лихая будет отправляться из Ростова на 9 мин позже, в 7.49, и прибывать на станцию Лихую с опозданием в 40 мин (в 12.24).

Электричка № 6168 Лихая — Ростов (в составе поезда №6356/6160 Шептуховка — Лихая — Ростов) будет отправляться со станции Лихая в 7.35 (на 18 минут раньше), но прибывать в Ростов по графику в 11.57.

21, 22, 28 и 29 марта электричка № 6515 Ростов – Лихая будет отправляться со станции Ростов Главный в 15.50 (по графику), но прибывать на станцию Лихую в 19.11 (на 23 мин позже обычного).

Пригородный электропоезд № 6161 Ростов – Лихая отправлением из Ростова в 16.32 будет прибывать на станцию Лихая в 20.41 (на 18 мин позже). Пригородный электропоезд № 6361 Лихая – Глубокая будет отправляться из мкр. Лиховского в 20.43 (на 18 мин позже) и прибывать с таким же опозданием (в 21.42) в пос. Глубокий.

Узнать актуальное расписание электричек можно по круглосуточному телефону справочной службы «РЖД» 8 (800) 775 00 00 и на официальном сайте АО «СКППК».