Такие меры связаны с военным положением в новых регионах

Глава региона В. Голубев подписал соответствующий указ. Об этом пишет пресс-служба правительства.

Въезд на территорию Ростовской области с территории ДНР, а также выезд из нее может осуществляться только через автомобильные пункты пропуска Куйбышево (Мариновка), Матвеев Курган, Весело-Вознесенка, железнодорожный пункт пропуска Успенская и места пересечения границы Авило-Федоровка (станция Успенка), Шрамко (Ульяновское).

В свою очередь въезд на территорию ЛНР и выезд из нее возможны через пункты пропуска в Донецке (Изварино), Гукове, Новошахтинске, Черткове и в местах пересечения границы — Можаевка (Герасимовка), Донецк (Северный), Донецк (Краснодарский), Нижний Швырев (Краснодарский), Верхний Швырев (Верхняя Герасимовка), Нижняя Ореховка (Поповка), Алексеево-Тузловка (Новоборовицы). Отмечается, что вне указанных автомобильных пунктов пропуска въезд на территорию Ростовской области и выезд из нее запрещен.