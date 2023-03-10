Единственное, что удалось спасти хозяевам из огня, – это документы. Вероника выбегала с ними из горящего дома уже в бессознательном состоянии.

Напомним, 8 марта в 12.15 в пер. Башкевича (Каменск-Шахтинский) вспыхнул двухэтажный жактовский дом, в котором одна муниципальная квартира и две в частной собственности.

Огонь стал распространяться из коридора на втором этаже. Едкий дым постепенно проник во все помещения дома. Прибывшие на место два расчета пожарных помогли эвакуироваться из горящего здания двум жильцам – мужчине 1951 г.р. и женщине 1954 г. р. Оба инвалиды, неходячие, поэтому вовремя выбраться из горящего здания самостоятельно не смогли. Они отравились угарным газом, и были доставлены в каменскую ЦГБ.

Остальным жильцам удалось самим выбраться из горящего дома. В том числе каменчанке Веронике Якимовой и ее двум детям. Они чудом спаслись, но теперь погорельцам требуется помощь.

– Когда все началось, мы были дома. Сын почувствовал запах гари. Открыл дверь квартиры и увидел в коридоре клубы черного дыма. В это время в соседней квартире уже был огонь, он стремительно распространялся и прорывался к нам. Я успела только документы схватить. Все осталось там. И котенка маленького тоже не спасли. Практически все сгорело. То, что уцелело, залито водой и пропитано гарью. Мы фактически остались без всего. Но самое ужасное — теперь мы без крова, ютимся у сестры и ждем, что нам предложит администрация города. Квартира была муниципальная, – рассказывает Вероника.

Друзья, мы по опыту знаем, что в нашем городе живет много добросердечных людей, которые всегда готовы отозваться на чужую беду. «ПИК» тоже не раз помогал погорельцам, попавшим в аварию детям, пожилым одиноким людям.

Вот и сейчас, дорогие каменчане, надо проявить сострадание к попавшей в беду семье. Ведь они потеряли буквально все и не по своей вине.

Для тех, кто хочет и может помочь семье Якимовых, – номер телефона, к которому привязана карта «Сбербанка»: +7 938 151 17 08.