34-летний каменчанин незаметно украл 6500 руб., находясь в квартире у знакомых. Сначала, убедившись, что его никто не видит, похитил 5000 руб. с открытой полки шкафа, а потом залез в кошелек к хозяйке квартиры и вытащил из него еще 1500 руб.

Выяснять отношения с вором женщина решила в суде. Подсудимый сознался в содеянном, вину признал и возместил ущерб потерпевшей. Ему теперь нельзя менять место жительства и каждый месяц необходимо отмечаться, так как суд приговорил его к году условно.