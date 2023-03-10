Повышение лимита затронет покупки через эквайринговую сеть банков. Об этом сообщили в пресс-службе «Сбербанка».

«С начала 2023 года «Сбер» тестирует возможность увеличения суммы покупки без пин-кода свыше 1000 рублей в своей сети терминалов эквайринга по картам «Сбербанка» и других банков», – сказано в сообщении банка (цитата «РИА Новости»).

Как сообщает РБК, в Москве терминалы «Сбербанка» не требуют от клиентов ввода пин-кода при покупке свыше 2 тыс. руб., при покупке от 3 тыс. руб. пин-код по-прежнему необходим.

В Каменске же покупатели пока не заметили изменения лимита, терминалы по-прежнему ограничивают покупку без пин-кода свыше 1 тыс. руб.