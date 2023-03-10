Подрядчик СУ-5 ведет работы по сооружению фундамента 47-квартирного дома на ул. Красной, 62б в Каменске-Шахтинском.

Новый дом будет располагаться на площадке между домами №№ 62 и 62а.

В течение нескольких лет жителям этого района обещали построить спортплощадку, даже ворота футбольные устанавливали. Однако в 2022 г. администрацией города было принято решение передать землю под застройку.

Известно, что компания-застройщик не только построит дом, но и облагородит придомовую территорию. Впрочем, благоустроительные работы СУ-5 начало еще задолго до строительных работ – рядом с домом № 62а опилили аварийные кроны тополей, чему жильцы очень рады.

«Как минимум этой весной не будем мучиться от тополиного пуха», – поделились они с «ПИКом».