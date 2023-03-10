Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) N21 по Ростовской области (в Каменске) подала заявление о признании банкротом АО «Глубокинский кирпичный завод» (находится под управлением ООО «ТИБЛ-Груп»), следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам картотеки, заявление мотивировано наличием у предприятия задолженности в размере 1,7 млн рублей.

Суд оставил заявление ФНС без движения до 3 апреля 2023 года. К этой дате заявителю необходимо устранить недостатки, допущенные при подаче заявления, в частности представить суду «уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление должнику, копии заявления и приложенных к нему документов, документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения у должника в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве».

АО «Глубокинский кирпичный завод» основано в 1991 году в Каменском районе Ростовской области. В 2021 году выручка от продажи сократилась на 8,8%, до 140,8 млн рублей, чистый убыток вырос с 8,147 млн до 13,9 млн рублей.

По данным, опубликованным на сайте компании, завод выпускает известково-песчаный кирпич. Производственная мощность завода составляет 120 млн штук кирпича в год.