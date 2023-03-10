10 марта Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил экс-главу областного ЖКХ Андрея Майера к 3 годам 5 месяцам колонии общего режима и запрету заниматься госслужбой в течение трех лет.

Ранее гособвинение запрашивало для Майера наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Как сообщает ТАСС, А. Майер признан виновным по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» по факту нарушения при освоении средств по нацпроекту «Жилье и городская среда» при благоустройстве парка Вересаево в Ростове-на-Дону и парка в Звереве. По версии следствия, в результате его действий из федерального бюджета на благоустройство ростовского парка «Вересаево» незаконно было выделено 46 млн руб., а на благоустройство парка в городе Зверево – 43,5 млн руб.

Напомним, ранее в ходе судебных заседаний А. Майер настаивал на том, что все обвинения с него должны быть сняты, так как ущерб был полностью возмещен госбюджету. В связи с чем стоит ожидать, что адвокаты экс-чиновника будут обжаловать приговор.