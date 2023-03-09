Сейчас на объект привлечено 3200 специалистов и более 1300 единиц техники, при помощи которой военные строители сооружают водозаборный узел на Дону, насосную станцию для переброски воды, укрепляют прибрежную зону, а также монтируют трансформаторные подстанции.

Как сообщает «Российская газета», максимальная мощность нового водовода составит 300 куб. м воды в сутки. В ходе строительства этого гидротехнического сооружения будут проложены две нити магистрального трубопровода по 200 км каждая. А на пути следования магистральных труб планируется выполнить 63 перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды.

После запуска трубопровода планируется сначала наполнить канал «Северский Донец», потом из него подавать воду в населенные пункты Донбасса.