Организатор «Бизон-Трек-Шоу» объявил о переносе мероприятия на неопределенный срок.

Как сообщает организатор гонок «Бизон-Трек-Шоу», решение о переносе было принято для обеспечения безопасности участников и зрителей «в условиях нестабильной международной обстановки». О дате следующего состязания трактористов будет объявлено дополнительно, «когда ситуация станет более благоприятной и появится возможность провести масштабный тракторный турнир в традиционном формате».

Отметим, что впервые гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области стартовали в 2002 году. В соревнованиях 2019 года приняли участие 33 механизатора. С 2020 года мероприятие не проводилось из-за коронавирусных ограничений.

«Бизон-Трек-Шоу» ежегодно проводили на 4-м километре трассы Ростов — Таганрог. Основной акцент в соревнованиях делали на скорости и очной борьбе. Общая дистанция гоночной трассы — 10 километров.