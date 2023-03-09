Автодорога с полуострова в Донской регион вдоль северного побережья Азовского моря получит категорию нескоростной.

Данный участок отнесен к категории IВ, то есть обычной дороги с четырьмя и более полосами, максимальная разрешенная скорость не превышает 90 км/ч. Магистрали присвоено проектное название «Таврида-2».

«Новая автострада позволит снизить нагрузку на Крымский мост. Трасса позволит пропускать более 30 тысяч автомобилей в сутки», – сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.