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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Трасса из Крыма в Ростов стала нескоростной

транспорт

Трасса из Крыма в Ростов стала нескоростной

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Автодорога с полуострова в Донской регион вдоль северного побережья Азовского моря получит категорию нескоростной.

Данный участок отнесен к категории IВ, то есть обычной дороги с четырьмя и более полосами, максимальная разрешенная скорость не превышает 90 км/ч. Магистрали присвоено проектное название «Таврида-2».

«Новая автострада позволит снизить нагрузку на Крымский мост. Трасса позволит пропускать более 30 тысяч автомобилей в сутки», –  сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

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