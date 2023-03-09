Всего в Донском регионе проживает более 2,2 млн представительниц прекрасного пола.

По данным Ростовстата, количество женщин составляет 53,4% от всего населения.

Согласно Всероссийской переписи населения в 2020 году, 53,2% женщин Ростовской области находятся в браке. Чаще всего замуж дончанки выходят в возрасте 20-24 года. Первого ребенка в этом возрасте рожают 52,4%.

Меж тем средний возраст мамы в Донском регионе составляет 28,5 лет.

39,2% женщин получили профессиональное образование, а 25,6% — высшее. На работу прекрасный пол тратит в среднем лишь 14,2% своего времени. А вот на домашний быт и заботу о семье ежедневно уходит 18,8% времени.