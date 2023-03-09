8 марта в 12.15 в пер. Башкевича в Каменске-Шахтинском вспыхнул двухэтажный жактовский дом, в котором несколько квартир: две муниципальные и одна в частной собственности.

Огонь стал распространяться из коридора на втором этаже. Едкий дым постепенно проник во все помещения дома. Прибывшие на место два расчета пожарных помогли эвакуироваться из горящего здания двум жильцам — мужчине 1951 г.р. и женщине 1954 г. р. Оба жильца инвалиды, неходячие, поэтому вовремя выбраться из горящего здания самостоятельно не смогли. Они получили отравление угарным газом и были доставлены в каменскую ЦГБ.

Полностью ликвидировать горение пожарным удалось в 12.42. Причины возгорания устанавливаются.