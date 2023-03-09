А в апреле синоптики прогнозируют сильные ветры, каких не бывало в Донском регионе лет 10-15.

Тепло, пришедшее в область, продержится недолго.

Поток тепла пришел на неделю, потом опять похолодает. Смысл в том, что сначала было холодно из-за движения северного и северо-западного воздуха. Циклон проходит, и погода меняется на теплую — пришел воздух с субтропических широт. Но постепенно они будут перемещаться. Погода в марте даже немного ниже нормы, — цитирует «Комсомольская правда» кандидата географических наук Александра Иошпу.

Также климатолог отмечает, что после 8 марта ожидаются дожди. Осадки продлятся несколько дней, а потом снова вернется теплая погода. 15-16 марта начнется заток холодного воздуха. Температура будет в пределах -3…-4 градуса ночью, +4…+5 днем.