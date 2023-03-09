Проверка в отношении ООО «Интертек» была организована после аварии, которая произошла в Каменске 20 января в пер. Станционном.

Водителю пассажирского автобуса стало плохо, из-за чего автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии пострадал сам водитель и пассажиры. Семь из них, не считая водителя, были доставлены с различными травмами в ЦГБ.

— По результатам нашей проверки (с привлечением специалистов южного МУГАДН Ространснадзора) в деятельности ООО «Интертек» выявлены нарушения лицензионного законодательства: транспортные средства не внесены в систему «ЭРА-ГЛОНАСС», не заполнены путевые листы, не проведены стажировки водителей, а также несвоевременно обслужены транспортные средства, — комментирует каменский городской прокурор Александр Коростылев.

— Кроме того, был установлен факт перевозки пассажиров без маршрутных карт, несоответствие транспортных средств картам маршрутов, обнаружены нарушения правил использования тахографов.

По словам прокурора, у компании отсутствуют страховки пассажиров, а также зафиксированы случаи выпуска на линию транспорта с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена.

Городским прокурором внесено представление в адрес директора ООО «Интертек», а также возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных:

ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии);

ч. 5 ст. 11.33 КоАП РФ (Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса);

ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ (Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей);

ч. 2, 3, 5 и 6 с. 12.31.1 КоАП РФ (Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом);

ч. 1 ст. 11.31 КоАП РФ (Несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров).

Административные дела рассмотрены, виновные лица понесли ответственность. Фактическое устранение нарушений взято на контроль