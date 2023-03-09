Губернатор В. Голубев подписал указ о назначении на новый срок уполномоченного по защите прав предпринимателей. В ближайшие 5 лет им вновь будет Олег Дереза, занимающий эту должность уже 10 лет.

Стоит напомнить, что уполномоченный по защите прав предпринимателей не является государственным служащим, работает на безвозмездной основе. Его основные задачи – содействие защите прав и законных интересов предпринимателей, подготовка и внесение предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, участие в общественной экспертизе нормативных актов.

Бизнес-омбудсмен обеспечивает взаимодействие бизнес-сообщества и органов власти, информирует главу региона, областное правительство и общественность об основных проблемах, возникающих у предпринимателей.

Напомним, О. Дереза является гендиректором ОАО «Севкавэлектроремонт». Предприятие занимается ремонтом электрооборудования. С 2012 года он занимает должность уполномоченного по защите предпринимателей. В 2018 году губернатор уже продлевал его полномочия.