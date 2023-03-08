8 марта представительницы прекрасной половины человечества отмечают свой праздник – Международный женский день.

Исторический факт гласит: 8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка вышли на улицы города, чтобы донести до народа свои чаяния, беды и желания. При этом они били поварешками и крышками по пустым кастрюлям, в результате чего сие действо было названо «маршем пустых кастрюль». Полвека спустя знаменитая революционерка Клара Цеткин предложила отмечать 8 марта как День борьбы женщин за свои права. Так и повелось.

Сегодня изначальный смысл мероприятия потихоньку сменился единственно правильным – почитанием любви, красоты и женственности.

Дорогие женщины! Поздравляем вас с Международным женским днем — днем весны, любви, счастья, хорошего настроения и весенних цветов! Желаем, чтобы день памяти «марша пустых кастрюль», положивший начало празднованию 8 марта, всегда приводил ко дню благополучия в ваших домах и семьях!