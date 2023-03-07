Для производства компьютеров подыскали три площадки на Западном.

Как сообщает правительство Ростовской области, завод по выпуску ноутбуков планирует построить группа компаний «Бештау». Вероятнее всего, он появится на Западном. На земельном участке будет построена производственная площадка по серийному выпуску ноутбуков, а в перспективе – по производству литийионных батарей.

Изготовление ноутбуков в Ростове будет включать якобы полный цикл производства. Планируемая мощность – 50 тысяч ноутбуков в год с потенциалом роста до 100 тысяч, – говорится в сообщении.