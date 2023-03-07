8 марта не будут ходить автобусы № 104 Каменск — Старая Станица и № 121 Каменск — Глубокий — Сибилев.

Остальные районные автобусы будут работать 8 марта по следующему расписанию:

автобусы №№ 118, 101, 116, 209, 301 – по графику рабочего дня

автобусы №№ 123, 105, 308, 109 – по графику работы в воскресенье

автобусы №№ 111 – по субботнему графику.

Об этом администрация МУП «Глубокинского ПАТП» сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Что касается общественного транспорта в Каменске, то все автобусы будут работать по графику выходных и праздничных дней.