анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 марта!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 10-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Вышла замуж за военного. «Самый лучший подарок для меня в праздник — услышать голос любимого, который сейчас находится далеко. Как же я мечтаю, чтобы мой муж скорее вернулся! Хочу пожелать всем девушкам настоящего женского счастья. Счастье для женщины — это когда она состоялась во всех ролях: как дочь, как супруга, как мать. Она любит и любима! Да будет так!» — Виктория К., одна из героинь нашего восьми-мартовского номера »20-21
- Никто не хочет управлять ЖКХ в Каменске. Кресло департамента, который отвечает за ремонт дорог, благоустройство, мусор, уборку, снова вакантно. »4-5
- Когда закончится непроходимость Астаховского. В этом году «Теплосетям» дадут денег на восстановление дороги в пер. Астаховском, который перекрыт для проезда вот уже пять лет. »2-3
- Дуть в трубочку на камеру. С 1 марта вступил в силу новый порядок проверки водителей на алкоголь. »5
- Хутору площадь, а станице парк. Навести красоту планируют в Калитвенке и Старой Станице. »14
- Неправильный забор довел до суда. Жильцы пятиэтажки возле центрального рынка четвертый год пытаются добиться исправления недочетов, допущенных при строительстве спортивно-игровой площадки. »8