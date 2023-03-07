Отдел ЖКХ администрации Каменска-Шахтинского выбрал подрядчика, который до 1 октября 2023 года должен будет обустроить 156 контейнерных площадок и закупить контейнеры для ТКО и крупногабаритного мусора.

По данным сайта госзакупок, подрядчиком стало ООО «Позитив» из г. Краснодара.

Претендовали на получение этого контракта еще три фирмы, и чтобы добиться победы, «Позитиву» пришлось сбить стоимость контракта почти на 10 млн руб. – с 43 514 934,13 до 32 642 425,32 руб.

А суть аукционов по выбору подрядчика следующая: кто предложил меньшую цену, тот и выиграл.