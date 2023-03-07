Каменский район был образован в 1923 году в соответствии с постановлением Президиума Всеукраинского ЦИК от 7 марта 1923 года «Об административно-территориальном делении Донецкой губернии», сообщает пресс-служба районной администрации.

Интересно, что до 20 октября 1989 г. административный центр Каменского района находился в Каменске-Шахтинском. А 26 годами ранее территория Каменского района была укрупнена за счет земель Белокалитвинского и Зверевского районов.

Как ранее сообщалось, главное торжество, посвященное 100-летию Каменского района, состоится в сентябре. Однако праздники, социальные акции и концерты в честь юбилея района будут проводиться весь год.