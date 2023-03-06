После 77 дней беременности родились две девочки. Пока они живут с мамой в изоляторе.

В первый месяц они весили по 180 г, а сейчас им почти два месяца, и весят они уже по 350 г, сообщают создатели зверинца. Совсем скоро малышей с мамой переведут в общий вольер, где посетители смогут наблюдать за детками.

До месяца мама кормила малышей молоком, с месячного возраста начала подкармливать пищей: давала зоофобус и подносила каждому ко рту.

Сейчас малыши полностью самостоятельно справляются с любой пищей, аппетит отличный, едят четыре раза в день. Любимые лакомства – зофобас, саранча, тараканы, куриные сердечки, куриная грудка, яйца перепелиные, творог, авокадо, морковь, помидоры, бананы, яблоки, хурма и манго.