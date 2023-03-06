4 марта в МО МВД России «Каменский» поступило сообщение о конфликте, который произошел на улице в Каменске-Шахтинском. Заявитель сообщил, что пострадала молодая семейная пара.

Помимо заявления в полицию, пострадавшие (супруге 33 года, супругу 37 лет) обратились к общественности: в социальных сетях они выложили свою историю и видео с места происшествия. Как уточняет автор обращения Татьяна Муратова, на видео нападавшие.

«Помогите найти этих двух мужчин. Забирали у девушки телефон, побили. Представлялись сотрудниками ведомств, собирались якобы вызывать наряд. Мужчине, который защищал девушек, выбили передний зуб. Побои сняты. Заявление написано в полицию», – сказано в обращении Татьяны Муратовой.