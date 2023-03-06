Водитель грузовика «Фредлайнер» ехал из п. Тарасовского в г. Азов. Около 18.00 при подъезде к Каменску у грузовика стал разрушаться тормозной барабан.

Металлический фрагмент детали вылетел из-под грузовика, который в этот момент двигался в правом ряду, и попал прямо в лобовое стекло БМВ — тот ехал рядом по левой стороне. Кусок барабана влетел в салон иномарки и ранил 39-летнего водителя. Известно, что он следовал из Москвы в Краснодар. Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в каменскую ЦГБ.

Донской ОБДПС ГИБДД № 2 напоминает водителям об их обязанности перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства.