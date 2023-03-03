Здание школы № 33 на ул. Пушкина почти полностью разобрано.

На данный момент работники нового владельца ООО «Каскад» вручную собирают кирпич из руин здания, а экскаватор вычищает подвальную часть учебных зданий.

Кроме того, 3 марта бригада «Истока» отключила территорию от городской системы водоснабжения.

Как пояснили «ПИКу» в администрации нового владельца этого участка ООО «Каскад», на этом месте будет построен многоквартирный жилой дом. Однако точной информации о количестве этажей, подъездов, а также о том, каким образом будет благоустроена прилегающая к дому территория, пока нет.