Жители Каменска-Шахтинского начали жаловаться на то, что водопроводная вода имеет неприятный запах рыбы с понедельника, 27 февраля.

Люди, проживающие в разных районах города, сообщали, что усиливается запах от воды в вечернее время, и особенно он ощущается от горячей воды.

Во вторник начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Каменске Валентина Тыквинская приняла сигнал о жалобах от корреспондента “ПИКа”. В этот же день сотрудники этой организации взяли воду на анализ в доме № 23 на ул. Ленина. Именно от жильцов этого дома в редакцию “ПИКа” поступили первые жалобы.

Пока готовится анализ воды, каменчане и лиховчане продолжают «бомбить» редакцию сообщениями, что водой из крана пользоваться невозможно. Вот лишь некоторые из них:

“Здравствуйте, прочитала статью про нашу воду. Лично у меня (ул. Красная, 66) уже недели три как воняет вода. Зубы чистишь — как селедкой возишь! Отвратительно!”

“Район хлебозавода. Вода — уже месяц рвотный рефлекс вызывает. Рыбу долго не захочу…”