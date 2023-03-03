ЧП произошло 2 февраля в 19.40 на лиховском повороте от трассы М4 «Дон».

Водитель 1980 г.р. был за рулем «Киа Рио», ехал из хутора Лихого в Каменск-Шахтинский. На 343-м километре трассы А260, где дорога не освещается, проезжую часть переходил 38-летний житель мкр. Лиховского. Водитель, не разглядевший его в темноте, не успел вовремя затормозить и сбил мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.

Донской ОБДПС ГИБДД № 2 напоминает пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток и предупреждают, что на дорогах (особенно на трассе) и при переходе проезжих частей стоит быть предельно внимательными. А также рекомендуется переходить проезжую часть, убедившись, что их пропустят автомобилисты. Водителям авто стоит быть бдительными за рулем, не лихачить и соблюдать дистанцию.

По информации комвзвода 1 взвода 2 роты Донского ОБДПС ГИБДД № 2 И. Нестерюка, на территории обслуживания взвода в этом году это первый случай гибели пешехода.