Напомним, 1 марта, около 13.00, на 940-м километре автодороги М4 «Дон» произошла авария, попавшая на камеры видеорегистраторов.

По предварительным данным ГИБДД, водитель 1953 г.р., управляя автомобилем «Хендай», не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля ВАЗ-21099 и допустил с ним столкновение.

На видео видно, как от удара «ВАЗ» сходит с трассы, автомобиль начинает кувыркаться на обочине, и из окна выпадает пассажирка.

Сейчас женщина (43 лет) в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации каменской ЦГБ. Водитель жив.

Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие.